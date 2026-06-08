Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ο χάρτης πληρωμών από το e-ΕΦΚΑ – Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Την πρώτη μεγάλη οικονομική ανάσα του Ιουνίου αναμένεται να λάβουν οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ καθώς είναι οι πρώτοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Ιουλίου Ιουλ2026.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που εισηγείται το ΔΣ του ΕΦΚΑ, στις 25 Ιουνίου αναμένεται γίνουν οι πληρωμές συντάξεων, όμως τα λεφτά θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά στα ΑΤΜ, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 17.00, αναλόγως την τράπεζα.

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Ειδικότερα, η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ είναι η εξής:

(α) Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ], (β) οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον.4387/2016 [ΟΠΣ-ΕΦΚΑ] και (γ) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Ταμείου προέλευσης (μη μισθωτών ή μισθωτών), να καταβληθούν στις 25 Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη.

2. (α) όλες οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , και (β) οικύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, να καταβληθούν στις 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των συντάξεων τουe-ΕΦΚΑ και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4387/2016,

Εισηγούμαστε:

Α] Για την ομαλή ροή των πληρωμών των συντάξεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 του

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), να καταβληθούν ως εξής:

1. (α) Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, (β) Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το

ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και

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(γ) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) να καταβληθούν στις 25 Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη.