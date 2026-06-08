Αντώνης Λουδάρος: «Τα καλύτερα χρήματα στην καριέρα μου τα πήρα στην τηλεόραση – Το θέατρο δεν δίνει λεφτά»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ALPHA και την εκπομπή «Happy Day» ο Αντώνης Λουδάρος λίγο πριν την έναρξη της περιοδείας του με την παράσταση «όχι άλλο καρβούνο».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, τη σχέση του με το χρήμα και την προσωπική του ζωή.

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«Έχω την αγωνία της επιβίωσης. Τα καλύτερα χρήματα στην καριέρα μου τα πήρα στην τηλεόραση, γιατί το θέατρο δεν δίνει λεφτά. Με τα χρήματα αυτά έκανα ταξίδια και πήρα ένα σπίτι. Το πήρα με δάνειο και προσπαθώ να το ξεπληρώσω, αλλά δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω παιδιά, οπότε δεν έχω αυτό το άγχος», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Κάποιες στιγμές μου πέρασε από το μυαλό ότι θα ήθελα να έχω ένα παιδί, αλλά όπως μου ήρθε, μου έφυγε. Μου αρέσουν πολύ τα παιδιά», πρόσθεσε.

«Έχω κάνει ψυχανάλυση και με βοήθησε πολύ. Το έκανα όταν ζορίστηκα λίγο στα προσωπικά μου αλλά με βοήθησε και στη δουλειά μου», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.