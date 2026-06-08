Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ένας άνθρωπος
Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8/6 στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Καλλιθέας.
Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική «ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματισμένου ατόμου από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου, επί της Λ. Ποσειδώνος, στο δήμο Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 2 οχήματα».
Ολοκληρώθηκε επιχείρηση #απεγκλωβισμού τραυματισμένου ατόμου από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου, επί της Λ. Ποσειδώνος, στο δήμο Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2026
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