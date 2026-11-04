Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 1,77% με «καύσιμο» τις τράπεζες – Στις 2.662 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με ισχυρή άνοδο 1,77% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (4/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τις 2.660 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.662,45 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.683,19 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 2,56%.

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Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρίαση, αποτυπώνοντας την ισχυρή ανοδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 437,59 εκατ. ευρώ, με συνολικό όγκο 62.835.467 μετοχών.

Η σημερινή άνοδος ακολούθησε το θετικό κλείσιμο της Τρίτης, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 0,53%, στις 2.616,12 μονάδες.

Χρηματιστήριο: Ισχυρή ώθηση από τις τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με σημαντικές τοποθετήσεις σε μετοχές συστημικών τραπεζών.

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τραπεζικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε η Alpha Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,01%, κλείνοντας στα 4,7360 ευρώ.

Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με κέρδη 4,50%, στα 16,60 ευρώ, ενώ η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 3,06%, στα 13,48 ευρώ.

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Θετικά κινήθηκαν επίσης η Τράπεζα Κύπρου (+2,06%), η Eurobank (+1,50%), η Πειραιώς (+0,97%) και η CrediaBank (+0,42%).

Από τις υπόλοιπες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 4,60%, η Coca-Cola HBC με 3,16%, η Aegean Airlines με 2,51% και η Titan με 2,50%.

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Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ

Η άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε σε ένα ευρύτερα θετικό διεθνές περιβάλλον, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές και οι αμερικανικές μετοχές στο άνοιγμα της Wall Street κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία να δημιουργεί νέους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσιγκτον.

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Οι επενδυτές αξιολογούν την προοπτική περιορισμού της δυνατότητας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί μονομερώς βασικές επιλογές της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής του.

Σύμφωνα με την εκτίμηση αναλυτών, η αλλαγή των ισορροπιών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες από τις αιφνιδιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν προκαλέσει μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

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Η αντίδραση των χρηματιστηρίων αποτυπώνει τις προσδοκίες των επενδυτών και όχι βεβαιότητα για τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις.

Στα 437,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Ποιες μετοχές συγκέντρωσαν τις περισσότερες συναλλαγές

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε 437,593 εκατ. ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν:

Eurobank: 18.664.179 μετοχές.

18.664.179 μετοχές. Alpha Bank: 11.460.146 μετοχές.

Ως προς την αξία συναλλαγών, στην κορυφή βρέθηκαν:

Eurobank: 86,83 εκατ. ευρώ.

86,83 εκατ. ευρώ. Τράπεζα Πειραιώς: 64,27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,94%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,19%.

Η εικόνα στο σύνολο της αγοράς ήταν θετική, καθώς 73 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 28 υποχώρησαν και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

Στο σύνολο της αγοράς, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές της Χαϊδεμένος (+7,48%) και της Alpha Bank (+5,01%).

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Ιντερτέκ (-5,77%) και η Attica Συμμετοχών (-5,71%).

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πιέσεις δέχθηκαν κυρίως η Aktor (-1,94%), η Lamda Development (-1,72%) και η Allwyn (-1,00%).

Πώς έκλεισαν οι 25 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Μετοχή Τιμή κλεισίματος (€) Μεταβολή Alpha Bank 4,7360 +5,01% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 40,9000 +4,60% Εθνική Τράπεζα 16,6000 +4,50% Coca-Cola HBC 58,8000 +3,16% Optima Bank 13,4800 +3,06% Aegean Airlines 11,4499 +2,51% Titan 49,2600 +2,50% Τράπεζα Κύπρου 10,9200 +2,06% Metlen 48,8000 +1,88% ElvalHalcor 3,5450 +1,87% Viohalco 15,3600 +1,72% ΕΛΠΕ 17,0400 +1,61% Eurobank 4,6020 +1,50% Πειραιώς 9,8240 +0,97% ΟΤΕ 19,1400 +0,68% CrediaBank 0,9500 +0,42% ΟΛΠ 44,2000 0,00% ΔΕΗ 23,4400 -0,09% Jumbo 27,4600 -0,22% Motor Oil 62,4500 -0,48% Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 12,1000 -0,49% Allwyn 11,3850 -1,00% ΕΥΔΑΠ 13,6200 -1,59% Lamda Development 6,0100 -1,72% Aktor 10,1000 -1,94%

Η συνεδρίαση της Τετάρτης ολοκληρώθηκε με σαφές προβάδισμα των αγοραστών, ενισχυμένη συναλλακτική δραστηριότητα και τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει δεύτερο συνεχόμενο ανοδικό κλείσιμο.