Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Στα 102,31 δολάρια το Μπρεντ

Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές
unsplash
DEBATER NEWSROOM

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν σήμερα πτωτικά μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές που κατάφεραν πολιτικό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ερώτηση της Wall Street Journal (WSJ) για το πόσο συνέβαλε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στα κακά αποτελέσματα των Ρεπουμπλικάνων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «έπαιξε εν μέρει ρόλο», καταδεικνύοντας την αύξηση της τιμής του πετρελαίου αντί για τον ίδιο τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές των υδρογονανθράκων έχουν καταγράψει άλμα φέτος λόγω της σύγκρουσης.

«Το νέο Κογκρέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στις δαπάνες για να αμφισβητήσει τη συμπληρωματική στρατιωτική χρηματοδότηση και να αυξήσει την πίεση προς μια διπλωματική λύση (με το Ιράν), μόλις αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο», δήλωσε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στην Swissquote.

«Εάν, επιπλέον αυτού, το αποτέλεσμα συνοδευτεί από αξιόπιστες διαπραγματεύσεις και τις προοπτικές μιας πιο ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε σταθερή βάση», πρόσθεσε η ίδια.

Γύρω στις 12:45 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιανουαρίου, υποχώρησε κατά 1,25% στα 102,31 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του WTI, παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησε κατά 0,74% στα 95,38 δολάρια.

Από την αρχή της εβδομάδας, το Μπρεντ έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% εν μέσω ενίσχυσης της αισιοδοξίας στην αγορά για τις διπλωματικές επαφές που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή ύστερα από αρκετές εβδομάδες φόβων για κλιμάκωση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 1,77% με «καύσιμο» τις τράπεζες – Στις 2.662 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 1,77% με «καύσιμο» τις τράπεζες – Στις 2.662 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Κέρδη 3 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τζίρος 437,6 εκατ. ευρώ. Άλμα 5,01% για την Alpha Bank και 4,50% για την Εθνική, με ώθηση από το θετικό διεθνές κλίμα μετά τις αμερικανικές εκλογές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καθηγητή Λυκείου μετά από καταγγελία 16χρονης για χαστούκι
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καθηγητή Λυκείου μετά από καταγγελία 16χρονης για χαστούκι

Ο 58χρονος γυμναστής συνελήφθη μετά από καταγγελία μαθήτριας στο σχολικό συγκρότημα του «Ευκλείδη». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση διά έργων, ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Señor Imanol, ¡me quito el sombrero!
ΑΠΟΨΕΙΣ

Señor Imanol, ¡me quito el sombrero!

Από τη βαριά σκιά του Μεντιλίμπαρ και την αμφισβήτηση της εξέδρας, στην προσωρινή κορυφή του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κερδίζει κάτι που στον Ολυμπιακό δεν χαρίζεται ποτέ: τον σεβασμό.

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα πρέπει να παράγει τεχνολογία, όχι μόνο να εισάγει» – Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην έρευνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα πρέπει να παράγει τεχνολογία, όχι μόνο να εισάγει» – Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην έρευνα

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα ελληνικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, τη συνεργασία με την ElevenLabs για τη διάσωση των ελληνικών διαλέκτων και τις επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές.