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Στεγαστικό επίδομα: Εκ νέου υποβολή αιτήσεων από σήμερα – Πότε λήγει η προθεσμία

Ποια είναι η διαδικασία

Στεγαστικό επίδομα: Εκ νέου υποβολή αιτήσεων από σήμερα – Πότε λήγει η προθεσμία
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας, τον περασμένο Ιούλιο, όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

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   Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

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