ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,7% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025

Αύξηση 3,7% σημείωσε το 2025 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά και ανήλθε σε 165,4 δισ. ευρώ, από 159,4 δισ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 5,2%, από 163,3 δισ. ευρώ σε 171,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το 2025 το ποσοστό αποταμίευσης ήταν -3,9% έναντι -2,4% το 2024.

Σύμφωνα επίσης, με τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ):

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Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 25,3% το 2025 σε σύγκριση με 26,3% το 2024.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε έλλειμμα 11,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 13,6 δισ. ευρώ το 2024. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 109,7 δισ. ευρώ από 113,6 δισ. ευρώ το 2024. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 98,1 δισ. ευρώ από 100 δισ. ευρώ το 2024.

Τέλος, πέρυσι η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 8,6 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, σε σύγκριση με το 2024 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 13,8 δισ. ευρώ.