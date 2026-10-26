ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. – Υπερκάλυψη 4,6 φορές

Ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα συγκέντρωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την έκδοση του νέου επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (26/10), καταγράφοντας συνολικές προσφορές 2,3 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές.

Η υψηλή ζήτηση επέτρεψε στον όμιλο να περιορίσει το κόστος της έκδοσης σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά στο 4,75%.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε για την έκδοση, η κατανομή των ομολογιών προς τις ελληνικές τράπεζες ήταν μηδενική.

Προσφορές 2,3 δισ. ευρώ για άντληση 500 εκατ. ευρώ

Η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών ολοκληρώθηκε με ζήτηση που ξεπέρασε κατά πολύ το ποσό των 500 εκατ. ευρώ το οποίο επιδίωκε να αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 4,6 φορές.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επέτρεψε τη σημαντική αποκλιμάκωση του περιθωρίου επιτοκίου (spread) σε σχέση με το αρχικό άνοιγμα του βιβλίου.

Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης τοποθετούνταν στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, ενώ η τελική τιμολόγηση αντανακλά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε.

Στο 4,75% το κουπόνι – Ποιοι διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν

Το κουπόνι του νέου επταετούς ευρωομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,75%, χαμηλότερα από το επίπεδο που υποδήλωναν οι αρχικές ενδείξεις της έκδοσης.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση για την έκδοση, μεταξύ των διεθνών θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν περιλαμβάνονται οι:

DWS Group

Loomis Sayles

Rothschild

Generali

Η παρουσία των συγκεκριμένων επενδυτικών ομίλων καταδεικνύει τη διεθνή απήχηση της έκδοσης.

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Παράλληλα, η κατανομή προς τις ελληνικές τράπεζες ήταν μηδενική, εξέλιξη που, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, καταγράφεται για πρώτη φορά σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αφορά την τελική κατανομή των τίτλων και δεν σημαίνει ότι ελληνικές τράπεζες δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αναδοχής της έκδοσης.

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Επταετής διάρκεια και λήξη τον Νοέμβριο του 2033

Το ευρωομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών και ημερομηνία λήξης τη 2α Νοεμβρίου 2033.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα φέρουν σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων.

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Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οι ομολογίες διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, με Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, με σταθερές προοπτικές.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που αντλεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

Στον συντονισμό της έκδοσης συμμετείχαν οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συνδρομή διεθνών και ελληνικών τραπεζικών ομίλων.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης με υπερκάλυψη 4,6 φορές και κουπόνι 4,75% αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη χρηματοδότηση του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.