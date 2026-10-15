Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,83% μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις – Στις 2.582 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με απώλειες 0,83% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (15/10) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, βάζοντας τέλος σε ένα τριήμερο ανοδικό σερί, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται σημαντικές πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.582,10 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.571,37 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,24%.

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Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 343,39 εκατ. ευρώ, με συνολικό όγκο 49.150.752 μετοχών.

Πιέσεις στις τράπεζες – Ποιες μετοχές υποχώρησαν

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,97%, ενώ αντίθετα ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,51%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψαν η Optima Bank (-4,74%), η Viohalco (-2,95%), τα ΕΛΠΕ (-2,05%) και η Εθνική Τράπεζα (-2,05%).

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,89%), η Alpha Bank (-1,76%) και η Τράπεζα Πειραιώς (-1,61%).

Στήριγμα από Coca Cola HBC και Jumbo

Στον αντίποδα, θετική εικόνα παρουσίασαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,33%), της Jumbo (+1,67%), της Aegean Airlines (+1,48%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,05%).

Η Eurobank παρουσίασε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με περισσότερες από 15 εκατ. μετοχές, ενώ κατέγραψε και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, στα 66,51 εκατ. ευρώ.

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Συνολικά, 32 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 69 υποχώρησαν και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.

Επιφυλακτικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μικτή εικόνα επικράτησε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

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Η αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική επηρέασε το επενδυτικό κλίμα, με την ελληνική αγορά να ακολουθεί πτωτική πορεία μετά τις τρεις προηγούμενες ανοδικές συνεδριάσεις.