Ανοιχτά μπορούν να είναι σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, με τις προσφορές της Black Friday να συνεχίζονται σε αρκετές επιχειρήσεις. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το προτεινόμενο ωράριο είναι 11:00–18:00, ενώ μεγάλα εμπορικά κέντρα θα λειτουργήσουν έως τις 20:00. Στα σούπερ μάρκετ, το ωράριο εξαρτάται από το υποκατάστημα.

Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα

Η λειτουργία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου είναι προαιρετική. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει αν θα ανοίξει και για πόσες ώρες, μέσα στο επιτρεπόμενο διάστημα 11:00–20:00. Έτσι, ένα κατάστημα στο κέντρο που ακολουθεί το προτεινόμενο ωράριο θα κλείσει στις 18:00, δύο ώρες νωρίτερα από τα εμπορικά κέντρα που έχουν ανακοινώσει διευρυμένο πρόγραμμα.

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Στο Μαρούσι, τα εμπορικά καταστήματα του The Mall Athens και του Golden Hall λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 20:00. Το ίδιο ωράριο έχουν ανακοινώσει για τα εμπορικά καταστήματά τους και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αττική, πάντως, οι μετακινήσεις επηρεάζονται από την κακοκαιρία «Άργος», με ισχυρές βροχές να αναμένονται κατά τόπους και μετά το μεσημέρι.

Ποια σούπερ μάρκετ ανοίγουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Με βάση τα ωράρια που ανακοίνωσαν οι αλυσίδες, αυτά είναι μερικά από τα καταστήματα που λειτουργούν σήμερα:

Αλυσίδα Κατάστημα Ωράριο Σκλαβενίτης Smart Park, Σπάτα 11:00–20:00 ΑΒ Βασιλόπουλος Λεωφόρος Πειραιώς 86, Πειραιάς 11:00–20:00 My market Επιλεγμένα σημεία, μεταξύ άλλων σε Βριλήσσια, Κηφισιά, Σεπόλια, Κερατέα και Σπάτα 11:00–15:00 Lidl Επιλεγμένα καταστήματα, μεταξύ αυτών το σημείο στη Μακεδονίας 60, στον Εύοσμο 11:00–20:00 στον Εύοσμο. Το ωράριο διαφέρει ανά σημείο

Κυριακάτικο ωράριο ακολουθούν και ορισμένα καταστήματα γειτονιάς, όπως τα ΑΒ Shop & Go και My market Local. Για αγορές μετά τις 15:00, αξίζει να ελέγξετε ειδικά την ώρα κλεισίματος του καταστήματος που σας εξυπηρετεί.

Συνεχίζονται οι προσφορές – Τι δείχνει η τιμή των τελευταίων 30 ημερών

Αρκετές επιχειρήσεις διατηρούν σήμερα προσφορές της Black Friday, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με το βάρος των προσφορών στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η διάρκεια κάθε προσφοράς ορίζεται από την επιχείρηση.

Όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει έκπτωση, κατά κανόνα η τιμή από την οποία υπολογίζεται η μείωση είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία προσέφερε το ίδιο προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Στις ηλεκτρονικές αγορές, στη σύγκριση μετρά και το τελικό ποσό στο ταμείο, μαζί με τα μεταφορικά. Στο debate του DEBATER για τις αγορές της Black Friday, το ερώτημα είναι απλό. Θα το αγόραζες αν δεν έγραφε «-50%»;

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Πότε ανοίγουν ξανά τα καταστήματα Κυριακή

Οι επόμενες Κυριακές με δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας είναι οι 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου. Στην Αθήνα, το εορταστικό ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Για την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου προτείνει λειτουργία 11:00–16:00 και για τις 20 και 27 Δεκεμβρίου 11:00–18:00.