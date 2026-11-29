Η SpaceX χαρακτήρισε σήμερα «κατάφωρα ψευδές το χθεσινό ρεπορτάζ της Washington Post σύμφωνα με το οποίο το Ιράν χρησιμοποίησε το δορυφορικό δίκτυο Starlink σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν διαθέτουμε καμία ένδειξη, ούτε από εσωτερικές πηγές ούτε από το Πεντάγωνο, ότι το Starlink χρησιμοποιήθηκε από ιρανικές δυνάμεις. Διότι αυτό δεν συνέβη ποτέ», τόνισε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X.

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Σε χθεσινό δημοσίευμα η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές, τόνισε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε το δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX Ίλον Μασκ εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε σχετικά με δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink, για τις οποίες η ομάδα του κατέληξε ότι σχετίζονταν με τις επιχειρήσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ