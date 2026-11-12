Διπλή διάκριση για την ΑΑΔΕ: Βραβεύτηκαν ο Πιτσιλής και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή της στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο απένειμε τιμητική διάκριση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και τη σταθερή υποστήριξή του στην καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου.

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Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ο κ. Πιτσιλής την αφιέρωσε στους ανθρώπους της Αρχής, τονίζοντας: «Η βράβευση αυτή δεν είναι προσωπική. Ο εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων είναι οι δύο πυλώνες πρόληψης στον οργανισμό μας. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην πρόληψη, την πρόβλεψη και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με δεδομένα».

Σημαντική αναγνώριση απέσπασε και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ καθώς αναδείχθηκε ως η πρώτη μονάδα του ελληνικού Δημοσίου που ολοκλήρωσε με επιτυχία εξωτερική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της και της συμμόρφωσής της με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του IIA.

Παραλαμβάνοντας το σχετικό πιστοποιητικό μαζί με την ομάδα του, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, κ. Π. Κόκοτας, σημείωσε πως η επιλογή της εξωτερικής αξιολόγησης με το αυστηρότερο διεθνές πλαίσιο αποτέλεσε στρατηγική απόφαση. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ΑΑΔΕ να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο χρηστής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ συμμετείχε επίσης στο πάνελ με θέμα «Lights on, let’s Go! From Warning Signals to Strategic Decisions!», όπου παρουσίασε πώς ο οργανωτικός και ψηφιακός μετασχηματισμός της Αρχής αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ο φορολογικός έλεγχος, μετατοπίζοντας το βάρος από την καταστολή στην πρόληψη.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το myDATA, εξηγώντας πώς η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό παραβάσεων.

«Μέχρι να πάμε στο myDATA, αισθανόμουν ότι προσπαθούσαμε να μαζέψουμε το νερό με το σουρωτήρι. Το myDATA λειτουργεί προληπτικά: κάνει τη φορολογική συμμόρφωση προεπιλογή και τη φοροδιαφυγή την εξαίρεση που ξεχωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Κλείνοντας, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ διαμορφώνει και προσαρμόζει τον σχεδιασμό της μέσα από τη συνεχή επικοινωνία και τον διάλογο με τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Παράλληλα, ανέδειξε την κυβερνοασφάλεια ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, επισημαίνοντας ότι σε κάθε κρίση το πιο δύσκολο είναι πως, από την πρώτη στιγμή, δεν είναι πάντα γνωστή η πραγματική έκταση και οι επιπτώσεις της.