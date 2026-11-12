Nvidia: Προς απομάκρυνση ο Τζένσεν Χουάνγκ – Αποκαλύψεις για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει και ετοιμάζεται να απομακρύνει τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ, όπως μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο επικεφαλής του κολοσσού των μικροτσίπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σκάνδαλο που αφορά την εξωσυζυγική του σχέση με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Την ίδια ώρα η εφημερίδα New York Times ανέφερε σε άρθρο της χθες ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση.

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Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση σχεδόν 8% χθες στο χρηματιστήριο, αφού η αμερικανική εφημερίδα έγραψε πρώτη ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει την απομάκρυνση του επικεφαλής της.

Αν οι απώλειές της συνεχιστούν, η Nvidia θα έχει χάσει περίπου 600 δισεκ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, αφότου το διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σηματοδοτεί μια απότομη στροφή σε σχέση με την Κυριακή, όταν είχε ανακοινώσει ότι εμπιστεύεται τον Τζένσεν Χουάνγκ και την ομάδα του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όμως η πιθανή αποχώρηση του Χουάνγκ θα αφήσει ένα κενό ηγεσίας στην Nvidia, της οποίας είναι συνιδρυτής. Εξάλλου δεν υπάρχει κάποιος προφανής διάδοχος του 63χρονου, στον οποίο ανήκει περίπου το 3,6% των μετοχών της εταιρείας. Ο Χουάνγκ διαθέτει επίσης δεκάδες άμεσα υφισταμένους, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στην εταιρεία.

Το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του.

Δεύτερη εξωσυζυγική σχέση

Στο μεταξύ η New York Times ανέφερε χθες ότι ο Χούανγκ είχε και άλλη εξωσυζυγική σχέση με υφιστάμενή του. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι υπάρχουν βίντεο στα οποία έχει καταγραφεί η τρυφερή συμπεριφορά του 63χρονου στελέχους απέναντι στην Κίμπερλι Πάουελ, την αντιπρόεδρο της Nvidia που είναι υπεύθυνη για τον τομέα της υγείας.

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Η 48χρονη Πάουελ είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της Nvidia στους τομείς της ανώτερης εκπαίδευση και της υγείας.

Η Κίμπερλι Πάουελ μιλούσε σε συνέδριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας όπου, σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν εκείνη και τον Χουάνγκ σε «τρυφερές» στιγμές «στο ξενοδοχείο».

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Η αποκάλυψη αυτή γίνεται αφού έγινε γνωστό ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με τον Άλις Χουάνγκ – με την οποία δεν έχει συγγένεια– , ένα ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed που ειδικεύεται στα κέντρα δεδομένων και έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ήδη από την άνοιξη ότι η Άλις Χουάνγκ είναι πράκτορας του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.