Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Μέχρι τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Ανοιχτή είναι από την Τρίτη 30 Ιουνίου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους δικαιούχους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

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Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ, κάτοχος ΑΦΜ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.