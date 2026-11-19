Ζημιές, μηδενικά κέρδη ή κέρδη που δεν ξεπερνούν τα 800 ευρώ δηλώνουν 7 στις 10 επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, αν και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν συνολικά έσοδα ύψους 450 δισ. ευρώ, η πλειονότητα των νομικών προσώπων εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση να μην εξασφαλίζει ουσιαστικά κέρδη, με αρκετές επιχειρήσεις να δηλώνουν ακόμα και κερδοφορία χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό, λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα.

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Συνολικά, 260.521 επιχειρήσεις, δηλαδή περίπου το 68%, εμφάνισαν ζημιές, μηδενική κερδοφορία ή κέρδη που δεν υπερβαίνουν τα 800 ευρώ μηνιαίως.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, από το σύνολο των 382.325 επιχειρήσεων, οι 141.198 (37%) δήλωσαν ζημιές, ενώ άλλες 79.288 επιχειρήσεις (21%) εμφάνισαν μηδενικά κέρδη. Παράλληλα, 40.035 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 10,5% του συνόλου, δήλωσαν κέρδη έως 800 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9.600 ευρώ σε ετήσια βάση.

75.091 επιχειρήσεις χωρίς έσοδα

Ακόμα ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι το γεγονός ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, συνολικά 75.091, δήλωσαν μηδενικά έσοδα. Οι επιχειρήσεις αυτές, αν και είναι ενεργές και υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, δεν εμφανίζουν ούτε ένα ευρώ εσόδων κατά τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Η εικόνα των επιχειρήσεων που δηλώνουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται διαχρονικά, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των φορολογικών στοιχείων διαφορετικών περιόδων.

Το 2012, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφάνιζαν ζημιές ή μηδενικό οικονομικό αποτέλεσμα ανερχόταν στο 55%.

Το 2021, μετά την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το αντίστοιχο ποσοστό είχε φτάσει στο 68%.

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Στις φορολογικές δηλώσεις του 2025, το ποσοστό παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και διαμορφώνεται στο 58%, παρά τη διαφοροποίηση των οικονομικών συνθηκών σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους.