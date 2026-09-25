Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης σε κτήριο στην Πλάκα – Έντρομοι κοιτάζουν οι τουρίστες

Την στιγμές πανικού που ακολούθησαν μετά την έκρηξη σε παλιό διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έφερε στο φως το DEBATER.

Στο βίντεο διακρίνονται περαστικοί, πιθανόν τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινό σημείο, να τρομάζουν από την έκρηξη και να κοιτάζουν προς την κατεύθυνση που ακούστηκε ο ήχος.

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Υπενθυμίζεται ότι, από την έκρηξη κατέρρευσε το κτήριο τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από γειτονικό σπίτι, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ηλικιωμένη πήρε εξιτήριο, ενώ η γυναίκα που την κρατούσε παρέμεινε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Στο ισόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν διέμενε κάποιο άτομο.

Σύμφωνα με μαρτυρία ιδιοκτήτη του κτηρίου στο DEBATER:

«Δεν ξέρω που βρίσκονται. Η πυροσβεστική μου λέει ότι δεν υπάρχουν άτομα. Ξέρω ότι στον δεύτερο όροφο έμενε ένα ζευγάρι το οποίο τους καλώ στο κινητό και είναι απενεργοποιημένο. Στον πρώτο όροφο έμεναν τρεις τουρίστες σε airbnb που με ενημέρωσε η εταιρεία ότι θα έφευγαν πριν τις 11 το πρωί ωστόσο δεν έχουν επικοινωνία. Και στο ισόγειο που ήταν κενό. Μακάρι να είναι ζωντανοί».

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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«Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία»

Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

«Αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

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Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880.

«Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο. Λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης, ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, όμως, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε», σημείωσε.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διατηρούν αποκλεισμένη την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης.

«Η ασφάλεια της περιοχής προέχει πάνω από οποιαδήποτε χρήση», τόνισε ο αντιδήμαρχος, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την έκταση των ζημιών και τα ακριβή αίτια της έκρηξης.