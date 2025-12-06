Ζωύφιο σε συσκευασμένη μερίδα φαγητού αστυνομικού στη Λάρισα – Τι καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Σε καταγγελία για την ύπαρξη ζωυφίου σε συσκευασμένη μερίδα φαγητού που προοριζόταν για αστυνομικό στη Λάρισα προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία όλα συνέβησαν την Παρασκευή 5/12 όταν εντοπίστηκε το ζωύφιο σε φαγητό που θα έτρωγε αστυνομικός των διμοιριών της Υ.Α.Τ. Αττικής που έχουν μετακινηθεί στη Λάρισα με εντολή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις ελέω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη αλλά αναγκαία θέση να καταγγείλουμε ένα περιστατικό που προσβάλλει κάθε έννοια σεβασμού και αξιοπρέπειας προς τους συναδέλφους μας.

Συγκεκριμένα χθες, 05/12/2025, ενημερωθήκαμε από μέλη μας που υπηρετούν στις διμοιρίες της Υ.Α.Τ. Αττικής και έχουν μετακινηθεί στη Λάρισα με εντολή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις ελέω των αγροτικών κινητοποιήσεων, για απαράδεκτη διοικητική μέριμνα που έλαβαν.

Ειδικότερα, όπως μας καταγγέλθηκε, σε συσκευασμένη μερίδα φαγητού βρέθηκε … ζωύφιο !!!! Αρχικά θεωρήσαμε ότι πρόκειται για κακόγουστο αστείο. Δυστυχώς, όμως, ήταν πέρα για πέρα αληθινό.

Απαιτούμε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και από τους αρμόδιους αξιωματικούς που έχουν την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας, να σταθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουν τους αστυνομικούς ως συναδέλφους που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους παρά τη θέλησή τους και ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να ενισχύσουν τους συναδέλφους της Λάρισας – και όχι ως πολίτες … δεύτερης κατηγορίας !!!

Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμα και η ένταση αυξάνεται συνεχώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα. Ήδη οι δυσκολίες είναι πολλές, τόσο από την «απόπειρα» ορισμένων να μετατρέψουν ένα πολιτικό ζήτημα σε αστυνομικό, όσο και από τη «δημιουργική ασάφεια» των άνωθεν εντολών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σεβασμός προς τον αστυνομικό δεν είναι προαιρετικός — είναι υποχρέωση.

Και τον απαιτούμε …

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος