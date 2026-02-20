Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Αστυνομικοί εντόπισαν κλεμμένες μοτοσικλέτες – Συνελήφθησαν 4 δράστες

Τις βρήκαν έξω από σπίτι στο Νέο Ηράκλειο

Αλέξανδρος Τσάκος

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα που είχαν κλέψει δύο μοτοσικλέτες από την περιοχή του Ζωγράφου πέρασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Πέμπτης (18/2).

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., πρωινές ώρες της Πέμπτης, εντόπισαν κλεμμένη μηχανή έξω από σπίτι στο Νέο Ηράκλειο. Στην συνέχεια προχώρησαν σε έλεγχο και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από την περιοχή του Ζωγράφου και σε κοντινό σημείο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίας 20, 18 και 17 ετών, ως δράστες των δύο κλοπών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου για κλοπή κατά συναυτουργία ενώ οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ

