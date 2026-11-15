Ζεφύρι: Τα σενάρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών – Δύο μήνες πριν είχε ορκιστεί ο 23χρονος

Βαρύ είναι το κλίμα στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τον θάνατο των δύο Πυροσβεστών το πρωί του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη μία 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της ενώ ο 44χρονος σύζυγός της αναζητείται ακόμα από τις Αρχές.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες δεν έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση του πατώματος στο εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Συγκεκριμένα, ο 44χρονος και ο 23χρονος φέρεται να κατέβηκαν στο υπόγειο όπου είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ο τρίτος είχε παραμείνει στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και υπογείου. Και οι τρεις φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και είχαν μπουκάλες οξυγόνου διάρκειας 25 λεπτών. Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, ενώ κάποιος από τους δύο φαίνεται να είχε σφοδρή πτώση. Δεν αποκλείεται ο ένας πυροσβέστης να προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνάδελφο του.

Οι μπουκάλες οξυγόνου φαίνεται να άδειασαν, με αποτέλεσμα οι δύο πυροσβέστες να υποστούν ασφυξία, κάτι που πιθανόν θα διαπιστωθεί στη νεκροτομή. Διερευνάται αν οι μπουκάλες άδειασαν πριν το χρονικό διάστημα των 25 λεπτών διάρκειας τους. Ο τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να βγει από το κτίριο και να ειδοποιήσει τους συναδέρφους του για βοήθεια, στη συνέχεια μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστεί νευρικό κλονισμό λόγω του θανάτου των συναδέλφων του.

Ο 23χρονος πυροσβέστης είχε ορκιστεί στο Σώμα πριν από 2 μήνες, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Από την άλλη, ο 44χρονος που σκοτώθηκε μαζί του είχε θέση υπαρχιπυροσβέστη.

Η οικογένεια των Ρομά είχε έρθει από το Άργος και έμενε στο ισόγειο του κτιρίου σε διπλανή είσοδο. Είχε τοποθετήσει εκεί μια μικρή ξυλόσομπα. Σχεδόν καθημερινά καθάριζε τη σόμπα και πετούσε τις στάχτες και τα κάρβουνα στο υπόγειο του διπλανού χώρου περνώντας από την δεύτερη είσοδο του κτιρίου. Εκεί βρίσκονταν συσσωρευμένα σκουπίδια και άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά στο μοιραίο υπόγειο.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.