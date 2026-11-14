Ρίο: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Σώος ο 73χρονος οδηγό του

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ρίου από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ημιβυθισμένου Ι.Χ.Ε οχήματος με τον οδηγό εντός αυτού στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Βασιλείου. Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο 73χρονος ημεδαπός, είχε εξέλθει με τη συνδρομή στελεχών ΕΛ.ΑΣ. και αφού εξετάστηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ότι δεν έχρηζε μεταφοράς σε νοσοκομείο. Το όχημα ανελκύθηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.