Ζεφύρι: ΕΔΕ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών από την κατάρρευση εγκαταλελειμμένου κτιρίου

Τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στον δήμο Φυλής εκφράζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

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Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

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Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».