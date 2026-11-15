Τουρνάς: Επισκέφθηκε τον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι – Συνάντησε τους γονείς του 23χρονου

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του και τη στήριξή του. Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

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Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε επίσης με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.

Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό.

Ο κ. Τουρνάς ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.