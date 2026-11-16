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ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Οδηγός ΙΧ μπαίνει με ταχύτητα σε πλατεία και ο συνοδηγός κρέμεται από το παράθυρο (βίντεο)

Το επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου

Γλυφάδα: Οδηγός ΙΧ μπαίνει με ταχύτητα σε πλατεία και ο συνοδηγός κρέμεται από το παράθυρο (βίντεο)
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Ένα σοβαρό κι επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου στη Γλυφάδα, με ένα νεαρό οδηγό να μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική πλατεία, την ώρα που ο συνοδηγός του κρεμόταν έξω από το παράθυρο του οχήματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο οδηγός πραγματοποιεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει τόσο στον συνοδηγό του όσο και σε διερχόμενους πολίτες.

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Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλατεία της Γλυφάδας, έναν δημόσιο χώρο στον οποίο συχνάζουν οικογένειες με μικρά παιδιά, γονείς με καροτσάκια και ηλικιωμένοι, γεγονός που καθιστά την ενέργεια ακόμη πιο επικίνδυνη.

Το βίντεο-ντοκουμέντο αναμένεται να τεθεί στη διάθεση της Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.

Αναφερόμενη στο περιστατικό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι εφόσον διαπιστωθεί πως από την οδηγική συμπεριφορά προέκυψε κίνδυνος, θα σχηματιστεί κανονικά δικογραφία, πέρα από την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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