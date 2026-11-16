Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών τους κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου.

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📍Brussels, 16.11.2026 🇬🇷 FM George Gerapetritis met with his 🇹🇷 counterpart @HakanFidan on the sidelines of the #EU Foreign Affairs Council. @GreeceInEU @GreeceInTurkiye @MFATurkiye https://t.co/igBdhP1gmT— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 16, 2026

Για τη συνάντηση υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω ανάρτησης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο υπουργών.