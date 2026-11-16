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Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες
Υπουργείο Εξωτερικών (Χ)
DEBATER NEWSROOM

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών τους κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου.

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Για τη συνάντηση υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω ανάρτησης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο υπουργών.

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