Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες
Στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.
Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών τους κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου.
📍Brussels, 16.11.2026 🇬🇷 FM George Gerapetritis met with his 🇹🇷 counterpart @HakanFidan on the sidelines of the #EU Foreign Affairs Council. @GreeceInEU @GreeceInTurkiye @MFATurkiye https://t.co/igBdhP1gmT— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 16, 2026
Για τη συνάντηση υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω ανάρτησης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο υπουργών.
πηγή στην Google
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