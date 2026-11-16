Μαρινάκης: “Παρατείνονται οι επιδοτήσεις καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου”

«Στις 15 Νοεμβρίου πριν από 43 έτη ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο κατά κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις αποφάσεις 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η Ελλάδα καταρρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το διεθνές δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας. Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τόνισε.

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Στην παράταση των επιδοτήσεων καυσίμου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης επισημαίνοντας ότι «η μερική αποκλιμάκωση που έχει παρατηρηθεί στη συγκεκριμένη αγορά τις τελευταίες μέρες χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα ως προς τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα καύσιμα, σημείωσε ότι από τις κρατικές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, προχωρώντας σε στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανήλθε μέχρι σήμερα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 950 εκατ. ευρώ αφορούσαν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατ. ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Παράλληλα, παρουσίασε τα στοιχεία για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου σε Μετρό και Τραμ, επισημαίνοντας ότι κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.172 επιπλέον δρομολόγια στις τρεις γραμμές του Μετρό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), όπου τον Οκτώβριο, μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός, πραγματοποιήθηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών. Για το Τραμ, ανέφερε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου προστέθηκαν τέσσερις επιπλέον συρμοί κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να εκτελεστούν 1.278 επιπλέον δρομολόγια το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ενώ οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 28%.

Ακολούθως αναφέρθηκε στη νέα κυβερνητική παρέμβαση ύψους 32 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης θαλάσσιας σύνδεσης των νησιών. Επεσήμανε ότι το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 16 λεπτών ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου για προμήθειες που πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά τόσο τις εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια ελεύθερης δρομολόγησης όσο και εκείνες που εξυπηρετούν τις άγονες γραμμές. Όπως διευκρίνισε, η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στο μέτρο αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ, για τις εκπτώσεις που υποχρεούνται να παρέχουν, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του ακτοπλοϊκού δικτύου και τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών.

Αναφερόμενος, τέλος, στις υποδομές των δημόσιων συγκοινωνιών, αναφέρθηκε στην παράδοση της επέκτασης του Αμαξοστασίου Τραμ στο Ελληνικό, η οποία προσθέτει πέντε στρέμματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και επιτρέπει τη στάθμευση του συνόλου του στόλου σε στεγασμένους χώρους, προστατεύοντας τα οχήματα από τις καιρικές συνθήκες. Επισήμανε ότι το έργο αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της διαθεσιμότητας των συρμών και στην καλύτερη εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης του Τραμ.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε. «Είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που με αυταπάρνηση φροντίζουν για την ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Στις 15 Νοεμβρίου, πριν από 43 έτη, ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο, κατά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις Αποφάσεις 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας.

Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

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Παρατείνονται οι επιδοτήσεις καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς η μερική αποκλιμάκωση που έχει παρατηρηθεί στη συγκεκριμένη αγορά κατά τις τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα ως προς τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις.

Από τις κρατικές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε: 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

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Η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων.

Ήδη το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου σε Μετρό και Τραμ και αύξηση της επιβατικής κίνησης καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.172 επιπλέον δρομολόγια στις τρεις Γραμμές του Μετρό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ξεχωριστή είναι η επίδοση της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), καθώς τον Οκτώβριο του 2026, μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός, πραγματοποιήθηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Μάλιστα, ο φετινός Οκτώβριος αποτελεί τον καλύτερο μήνα των τελευταίων ετών ως προς την εκτέλεση δρομολογίων στη Γραμμή 1.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε στην ενίσχυση των δρομολογίων του Τραμ, με την προσθήκη τεσσάρων επιπλέον συρμών κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής. Ως αποτέλεσμα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.278 επιπλέον δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε νέα παρέμβαση, ύψους 32 εκατ. ευρώ, προχωράει η Κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης θαλάσσιας συνδεσιμότητας των νησιών.

Το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση, ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου, για προμήθειες που πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αφορά τόσο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια ελεύθερης δρομολόγησης όσο και εκείνες που εξυπηρετούν γραμμές δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές).

Το νέο μέτρο προστίθεται στη θεσμοθετημένη, για πρώτη φορά φέτος, παρέμβαση, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ, για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών λόγω των εκπτώσεων που υποχρεούνται να παρέχουν.

Με αυτές τις δύο πρωτοβουλίες ενισχύεται η προσπάθεια διατήρησης της βιωσιμότητας του ακτοπλοϊκού δικτύου και της απρόσκοπτης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών.

Παραδόθηκε το έργο της επέκτασης του Αμαξοστασίου Τραμ στο Ελληνικό. Η επέκταση προσθέτει 5 στρέμματα στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύνολο των οχημάτων του στόλου να σταθμεύουν σε στεγασμένους χώρους, προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Ο νέος χώρος συνδέεται με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε τα οχήματα να μπορούν να κινούνται μεταξύ των χώρων στάθμευσης και του συνεργείου.

Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει στη διαθεσιμότητα των οχημάτων για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων και το οποίο έρχεται σε συνέχεια της προσθήκης συρμών και της αναμόρφωσης των δρομολογίων του τραμ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με θετικά αποτελέσματα: 1.278 επιπλέον δρομολόγια το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και θεαματική αύξηση των επικυρώσεων κατά 28%.

Ειλικρινή συλλυπητήρια, στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

Είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που με αυταπάρνηση φροντίζουν για την ασφάλειά μας».