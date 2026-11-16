Abeille Marengo: Γιατί επέστρεψε στο λιμάνι του Ηρακλείου λίγες μέρες μετά τον απόπλου

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, επέστρεψε στο λιμάνι του Ηρακλείου τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στον σχεδιασμό της αποστολής. Το πλοίο αναμένεται να χρησιμοποιεί το λιμάνι του Ηρακλείου ως βάση, επιστρέφοντας για τεχνικές εργασίες, ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστροφές θα επαναληφθούν περίπου 14 ακόμη φορές, καθώς το πλήρωμα αλλάζει κάθε 18 με 20 ημέρες.

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Κατά την είσοδό του στο λιμάνι, το πλοίο περίμενε να προηγηθεί το πλοίο της γραμμής. Στη συνέχεια, Έλληνας πλοηγός επιβιβάστηκε από ειδικό σκάφος για να το οδηγήσει με ασφάλεια, με ρυμουλκό να το συνοδεύει για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, το Abeille Marengo βρισκόταν νότια της Καρπάθου, όπου πραγματοποιούσε έρευνες στον βυθό, με στόχο την ασφαλή χάραξη της διαδρομής για την πόντιση του καλωδίου.

Το γαλλικό πλοίο πραγματοποιεί έρευνες βυθού και δεν ποντίζει το καλώδιο. Η πόντιση θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.