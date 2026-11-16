Μετρό και Τραμ: Αύξηση 43,1% στους ελέγχους εισιτηρίων – Λιγότερα πρόστιμα και περισσότερα έσοδα (φωτογραφίες)

Θετικά αποτελέσματα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής στο Μετρό και το Τραμ της Αθήνας καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026, με τους ελέγχους κομίστρου να αυξάνονται κατά 43,1%, τα βεβαιωμένα πρόστιμα να μειώνονται και τις εισπράξεις από εισιτήρια να ενισχύονται κατά 6,3%.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.067.880 έλεγχοι κομίστρου, έναντι 4.238.954 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ελεγκτική δραστηριότητα τον Οκτώβριο, καθώς πραγματοποιήθηκαν 734.353 έλεγχοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Παράλληλα, ο μέσος μηνιαίος αριθμός ελέγχων αυξήθηκε από 423.895 το 2025 σε 606.788 το 2026.

Περισσότεροι έλεγχοι, λιγότερα πρόστιμα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των ελέγχων, τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή παρουσίασαν μικρή μείωση.

Ειδικότερα, το πρώτο δεκάμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν 69.824 πρόστιμα, έναντι 70.204 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας πτώση 0,54%.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ, αποτελεί θετική ένδειξη ότι η εντατικοποίηση και η συστηματική παρουσία των ελεγκτών συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού.

Αύξηση 6,3% στις εισπράξεις από εισιτήρια

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Ανοδική είναι και η πορεία των εσόδων από το κόμιστρο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εισπράξεις κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο σχέδιο «Αριάδνη» και η Αστυνομία

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Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής διαδραματίζει και η συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη».

Πρόκειται για συντονισμένες δράσεις ελεγκτών κομίστρου και αστυνομικών σε σταθμούς και σημεία του δικτύου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, υπογράμμισε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συμβάλλει σταδιακά στην αλλαγή κουλτούρας στις αστικές μετακινήσεις.

Όπως ανέφερε, «περισσότεροι έλεγχοι, λιγότερα πρόστιμα και αυξημένες εισπράξεις κομίστρου αποτελούν θετικές ενδείξεις μεγαλύτερης συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού».

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Παράλληλα, τόνισε ότι η καταβολή του εισιτηρίου αποτελεί υποχρέωση όλων, αλλά και έμπρακτη συμβολή στην οικονομική βιωσιμότητα των συγκοινωνιών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής, μέσα από την ανασυγκρότηση του σώματος ελεγκτών και τον ανασχεδιασμό των ελέγχων σε Μετρό και Τραμ.

Όπως επεσήμανε, η προσπάθεια θα συνεχιστεί με περαιτέρω ενίσχυση του σώματος ελεγκτών και κλιμάκωση των ελέγχων, προσθέτοντας ότι κάθε επιπλέον έσοδο από το κόμιστρο επιστρέφει στους επιβάτες, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για επενδύσεις και αναβάθμιση των δικτύων.