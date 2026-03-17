Ζάκυνθος: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με Ι.Χ. – Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του αυτοκινήτου (Βίντεο)

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17.03) στον δρόμο Αργάσι – Βασιλικός στη Ζάκυνθο, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 11 άτομα – επτά παιδιά, τέσσερις συνοδοί και ο οδηγός. Χάρη στην ψυχραιμία του τελευταίου, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, σοβαρά τραυματίστηκε ο 53χρονος οδηγός του Ι.Χ., για τον οποίο χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσε άμεσα στο σημείο. Μετά τον απεγκλωβισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη αορτής.

Οι γιατροί αποφάσισαν την αεροδιακομιδή του στα Ιωάννινα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από θωρακοχειρουργό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πιθανότατα λόγω βροχόπτωσης και υψηλής ταχύτητας, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του λεωφορείου απέφυγε τη μετωπική σύγκρουση εκτρέποντας το όχημα προς το χαντάκι στο πλάι του δρόμου, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εξέλθουν από την πλευρά του οδηγού, σπάζοντας το παράθυρο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ζακύνθου, με αστυνομικές δυνάμεις και τον διοικητή να φτάνουν άμεσα στο σημείο.