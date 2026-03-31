Υπουργείο Παιδείας: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων για εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Σχεδόν 31.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά για την εισαγωγή στα Πρότυπα, τα Πειραματικά, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις ανήλθαν στις 30.990 και αφορούν συνολικά 7.374 θέσεις. Αναλυτικότερα:

Κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις σε Πρότυπα σχολεία της χώρας.

Κατατέθηκαν 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.

Κατατέθηκαν 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Κατατέθηκαν 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Οι μαθητές/τριες, οι γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις στην εισαγωγική τάξη κάθε Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου στον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A0%CE%9146%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-%CE%9E%CE%99%CE%96

Υπενθυμίζεται, ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/ .