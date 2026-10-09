Υπόθεση Μαζωνάκη: Η κόρη των κατηγορούμενων γιατρών επιβεβαίωσε ότι η Γάκα της έκανε πλασμαφαίρεση

Στον ανακριτή βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου η κόρη του ζεύγους των γιατρών που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 19χρονη φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

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Η κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών έμεινε περισσότερη από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απαντώντας η μάρτυρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ακόμη και τη 19χρονη κόρη της, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρεί τη συγκεκριμένη μέθοδο ασφαλή.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», φέρεται να είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός.

Υποστήριξε μάλιστα οτι μπορεί να παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία με την 19χρονη κόρη της που αποδεικνύουν ότι την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση.

«Το επιχείρημα είναι ότι “εγώ η Γάκα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο ποινοκολόγος, Κώστας Ντάλτας.

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Τη θέση του ωστόσο ως προς και αυτόν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό, διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι αν πράγματι έγινε, έγινε εν αγνοία του.