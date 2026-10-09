Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο γιατρών – Τι αναμένεται να καταθέσει για την πλασμαφαίρεση

Τις πόρτες του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η σύζυγός του είχε κάνει πλασμαφαίρεση στην κόρη τους. Εφόσον η νεαρή γυναίκα επιβεβαιώσει ότι υποβλήθηκε στη θεραπεία, ο ανακριτής αναμένεται να ζητήσει διευκρινίσεις και για το εάν της χορηγήθηκε μέθη από την 56χρονη μητέρα της.

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Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ακόμη και τη 19χρονη κόρη της, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρεί τη συγκεκριμένη μέθοδο ασφαλή.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», φέρεται να είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός.



Υποστήριξε μάλιστα οτι μπορεί να παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία με την 19χρονη κόρη της που αποδεικνύουν ότι την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση.

«Το επιχείρημα είναι ότι “εγώ η Γάκα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο ποινοκολόγος, Κώστας Ντάλτας.

Τη θέση του ωστόσο ως προς και αυτόν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό, διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι αν πράγματι έγινε, έγινε εν αγνοία του.

Εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό

Νέα δεδομένα φέρεται να προκύπτουν στην υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε λογαριασμό με εκατομμύρια ευρώ, σε ευρωπαϊκή τράπεζα, με δικαιούχους που φέρονται να είναι οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου. Στον συγκεκριμένο λογαριασμό φέρεται να υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ.

Η Αρχή είναι σε επικοινωνία με αυτές τις τράπεζες του εξωτερικού, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι ήταν όντως οι δικαιούχοι και αν ήταν μόνο οι δύο γιατροί, αλλά και φυσικά αν αυτά τα χρήματα αποτελούν μέρος ή τμήμα από όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις και τις θεραπείες που πραγματοποιούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου

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Όσον αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις από τον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι ένα βήμα πριν το δεύτερο στάδιο, όπως σημειώνει η ρεπόρτερ του ΕΡΤnews, Σοφία Ορφανού. Έχει γίνει δηλαδή η ποιοτική ανάλυση και έχουν εντοπιστεί κάποιες ουσίες όπως οι βενζοδιαζεπίνες και ίσως η προποφόλη.

Στο επόμενο στάδιο θα ξεκινήσει η ποσοτική ανάλυση, να δουν δηλαδή τα έμπειρα στελέχη από τα εργαστήρια τη δοσολογία αυτών των ουσιών στον οργανισμό. Κάτι που θεωρούν κομβικό, γιατί από εκεί θα καταλάβουμε αν υπήρξε κάποια τοξική αντίδραση σε συνδυασμό και με την πλασμαφαίρεση που να προκάλεσαν την αναπνευστική καταστολή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Αμέσως μετά, μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα γίνει η σύγκριση με τις ιστολογικές εξετάσεις. Εκεί όπου θα φανεί και το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι ιστολογικές εξετάσεις φαίνεται να δείχνουν ισχαιμία του μυοκαρδίου, γι αυτό τώρα θα ψάξουν αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα από πριν στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη ή αν υπήρξε κάποιο θανατηφόρο κοκτέιλ από αυτές τις ουσίες που αφαίρεσε τη ζωή του διάσημου τραγουδιστή.