Ξεκίνησε η δίκη για το κύκλωμα της Μυκόνου που πουλούσε προστασία και ναρκωτικά – Εμπλέκεται κι ο “Mr Χωριάτικο”

Ξεκίνησε στο Εφετείο η δίκη για την υπόθεση του κυκλώματος της Μυκόνου, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 25 άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και αστυνομικοί.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία υπαλλήλου.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να παρείχαν προστασία σε επιχειρήσεις του νησιού, να διακινούσαν ναρκωτικά, αλλά και να ενημέρωναν επιχειρηματίες για επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους.

Η σημερινή διαδικασία περιλάμβανε καταθέσεις μαρτύρων, με πρώτο να ανεβαίνει στο βήμα αστυνομικός που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση σύλληψης ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.

Ακολούθησε η κατάθεση του πατέρα ενός κατηγορουμένου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών. Ο πατέρας υποστήριξε ότι ο γιος του είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ενώ ανέφερε ότι μετέβαινε περιστασιακά στη Μύκονο για εργασία, επιστρέφοντας, όπως είπε, χωρίς χρήματα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης αστυνομικός διοικητής, ο οποίος είναι και ο ίδιος κατηγορούμενος στην υπόθεση. Αναφερόμενος σε συνάντησή του με άλλο κατηγορούμενο μετά τη σύλληψή του, μετέφερε τη φράση που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, του είπε εκείνος: «Πώς έφτασα να είμαι κατηγορούμενος;».

Από τη σημερινή διαδικασία απουσίαζε ο επιχειρηματίας που είναι γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος συγκαταλέγεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της δωροδοκίας υπαλλήλου.