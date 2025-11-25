Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρία Adel – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

Ξεκίνησε από το βράδυ της Τρίτης 25/11 η επέλαση της κακοκαιρίας Adel με τα καιρικά φαινόμενα να γίνονται ακόμα πιο έντονα τις επόμενες ώρες.

Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας Adel η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» τις περιφέρειες και τους δήμους των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι είναι πιθανόν αύριο, Τετάρτη (26/11) να τεθούν και άλλες Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας (RED CODE).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ την Τετάρτη 26/11 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Κακοκαιρία Adel: Η πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 26/11

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 , στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και αργότερα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.