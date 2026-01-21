Ξεκινάει σήμερα η δίκη για την δολοφονία Λυγγερίδη – Στο εδώλιο 147 κατηγορούμενοι

Ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη η δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο βόλεϊ “Μελίνα Μερκούρη” στον Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Στο εδώλιο κάθονται οι 147 κατηγορούμενοι της εγκληματικής οργάνωσης που ευθύνεται για αιματηρά επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι είχαν ζητήσει νέα διακοπή, προκειμένου, όταν συγκροτηθούν σε σώμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, να ληφθεί απόφαση για την αναστολή της αποχής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Το μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

Η μητέρα του, με μήνυμά της στα social media, ζητά δικαιοσύνη.

Μάνα Λυγγεριδη:

Γιώργο μου, αύριο ξεκινάει η μεγάλη δίκη.

Ξέρεις εσύ παλικάρι μου.



«Γιώργο μου, αύριο (σ.σ. σήμερα) ξεκινάει η μεγάλη δίκη… Ξέρεις εσύ παλικάρι μου. Δικαιοσύνη!», γράφει.