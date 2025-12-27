Γιώργος Λυγγερίδης: Συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη δολοφονία του – Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από πολυήμερη μάχη στο νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά από ναυτική φωτοβολίδα.

Χθες, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Λυγγερίδης θα συμπλήρωνε το 33ο έτος της ηλικίας του. Η ημέρα αυτή, ωστόσο, έχει μετατραπεί σε ημέρα πένθους για την οικογένειά του.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση, η μητέρα του εξέφρασε τον αβάσταχτο πόνο για την απώλεια του παιδιού της, τονίζοντας ότι τα γενέθλιά του δεν αποτελούν πλέον γιορτή, αλλά υπενθύμιση της τραγικής απουσίας του.

«26-12-1992 Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου. Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή. Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια. Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο κλειστό γυμναστήριο Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη».

Στο περιθώριο του αγώνα ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια, με περίπου 150 άτομα να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις, κάνοντας χρήση μολότοφ και δακρυγόνων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ναυτική φωτοβολίδα έπληξε τον Γιώργο Λυγγερίδη στον αριστερό μηρό, προκαλώντας του βαρύτατο τραυματισμό.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και αφαίρεσαν μεταλλικά θραύσματα από το τραυματισμένο σημείο, διαπιστώνοντας εκτεταμένη μυϊκή καταστροφή.

Στις 12 Δεκεμβρίου κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του αριστερού κάτω άκρου, λόγω μη αναστρέψιμων ισχαιμικών βλαβών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Γιώργος Λυγγερίδης κατέληξε στις 27 Δεκεμβρίου.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του στην Ελληνική Αστυνομία και την ελληνική κοινωνία, αφήνοντας ανοιχτή μια πληγή που παραμένει ακόμη ζωντανή.

Η ανάρτηση της αστυνομίας

«Σαν Σήμερα το 2023 έχασε τη ζωή του ο Ανθυπαστυνόμος ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος. Στις 7/12/2023, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία μέτρων τάξης σε αγώνα πετοσφαίρισης στο κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη «Μ. Μερκούρη», ομάδα ατόμων επιτέθηκε στη διμοιρία του ενώ ο ίδιος δέχθηκε χτύπημα φωτοβολίδας ναυτικού τύπου με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του, συνεπεία του οποίου κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν την 27/12/2023», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η ΕΛΑΣ.