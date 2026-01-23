Xανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Παρασκευή 23/1 όταν εργάτης στην Παλαιόχωρα Χανίων χτυπήθηκε από κεραυνό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Zarpanews ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.
