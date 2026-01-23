Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΕΛΛΑΔΑ

Xανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Παρασκευή 23/1 όταν εργάτης στην Παλαιόχωρα Χανίων χτυπήθηκε από κεραυνό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Zarpanews ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

