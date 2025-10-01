Βροχερός ο καιρός σήμερα, ποιες περιοχές επηρεάζονται – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Με βροχές και καταιγίδες κάνει ποδαρικό ο καιρός σήμερα Τετάρτη 1/10, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.