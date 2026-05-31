Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν Δημόσιο, σούπερ μάρκετ, τράπεζες και αγορά – Ποιοι εργαζόμενοι έχουν αργία

Σε καθεστώς «δύο ταχυτήτων» θα λειτουργήσει η χώρα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, καθώς η ημέρα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους τραπεζικούς λειτουργούς η ημέρα αποτελεί θεσμοθετημένη αργία, για τη συντριπτική πλειονότητα του ιδιωτικού τομέα και του λιανεμπορίου θεωρείται εργάσιμη, με συγκεκριμένες ωστόσο εξαιρέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λουκέτο» σε Δημόσιο, τράπεζες και σχολεία – Πώς θα κινηθεί η αγορά

Κατεβασμένα θα παραμείνουν τα ρολά στις δημόσιες υπηρεσίες, τα τραπεζικά καταστήματα, καθώς και στα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών όλων των βαθμίδων.

Στον αντίποδα, τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, ακολουθώντας το συνηθισμένο ωράριό τους.

Όμως, το σκηνικό διαφοροποιείται σε τοπικό επίπεδο λόγω εθιμικών δικαίων ή ειδικών αποφάσεων.

Θεσσαλία: Μετά από κοινή πρόταση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και των κατά τόπους συλλόγων, τα καταστήματα στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά.

Βόρεια Ελλάδα: Ανάλογες τοπικές αργίες που επηρεάζουν το λιανεμπόριο εφαρμόζονται σε περιοχές της Ανατολικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θράκη.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές συστήνεται να ενημερώνονται εγκαίρως από τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους.

Οι εξαιρέσεις στον ιδιωτικό τομέα και το πλαίσιο των αμοιβών

Παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα της αργίας για το λιανεμπόριο, μια σειρά από κλάδους του ιδιωτικού τομέα θα απέχουν από την εργασία τους, καθώς η ημέρα έχει κατοχυρωθεί ως αργία μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), εσωτερικών κανονισμών ή πάγιας επιχειρησιακής πρακτικής.

Ποιοι κλάδοι δεν εργάζονται

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, η αργία αφορά εργαζόμενους σε ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες), βιβλιοπωλεία, ναυτιλιακά πρακτορεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και καπνοβιομηχανίες, καθώς και τεχνικούς ραδιοφώνου-τηλεόρασης, ηλεκτροτεχνίτες και εργαζόμενους σε τεχνικά έργα ή λατομεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), το νομικό και μισθολογικό πλαίσιο ορίζει τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές: Οι εργαζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο το δικαίωμα στις αποδοχές τους, χωρίς καμία μείωση

Επιχειρήσεις που λειτουργούν κατ’ εξαίρεση: Οι απασχολούμενοι δικαιούνται τη νόμιμη προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου τους (ή επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού για τους μισθωτούς).

Η θρησκευτική σημασία της ημέρας

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή και τιμάται πάντοτε τη Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής (επτά εβδομάδες μετά το Πάσχα).

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί μία από τις κορυφαίες θρησκευτικές εορτές, καθώς είναι αφιερωμένη στην επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και συνδέεται άρρηκτα με το θεμελιώδες δόγμα της Αγίας Τριάδας.