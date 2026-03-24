Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον δύτη

Αντικείμενα που ενδέχεται να σχετίζονται με τον αγνοούμενο δύτη εντοπίστηκαν στο 2ο Λιμανάκι Βουλιαγμένης, ενισχύοντας τις έρευνες των αρχών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βάθος περίπου 30 μέτρων βρέθηκαν μία φιάλη οξυγόνου, ένα υποβρύχιο σκούτερ και ένα βατραχοπέδιλο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να ανήκουν, είτε στον ίδιο τον δύτη, είτε να πρόκειται για εξοπλισμό που εγκατέλειψε ο συνοδός του στην προσπάθειά του να προσεγγίσει την ακτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνοδός του αγνοούμενου κατάφερε να εξέλθει σώος, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της Τετάρτης.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η περιοχή που είναι γνωστή ως «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα υποθαλάσσιο άνοιγμα σε βάθος περίπου 11 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τα βράχια.

Το σημείο αποτελεί πόλο έλξης για δύτες, λόγω της εντυπωσιακής μορφολογίας του, ωστόσο η διείσδυση στη σήραγγα που σχηματίζεται επιτρέπεται μόνο έως συγκεκριμένο σημείο, εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων που εγκυμονεί.