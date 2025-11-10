Βορίζια: Τρία όπλα χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη – Μέσα από τη φυλακή η εντολή για την βόμβα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή δύο ατόμων και βύθισε στο πένθος και το φόβο ολόκληρο το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως τη μοιραία ημέρα οι δράστες χρησιμοποίησαν τρία διαφορετικά όπλα για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Μιλώντας στο «Live News» ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε ότι οι πιστολέρο πρώτα χρησιμοποίησαν ένα καλάσνικοφ, στη συνέχεια ένα πιστόλι, ενώ το αυτοκίνητο του θύματος δέχθηκε πυρά από καραμπίνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σύμφωνα με μαρτυρία, τα όπλα που χρησιμοποίησε η οικογένεια της 56χρονης καθώς και οι τραυματίες της συμπλοκής μπήκαν στο ίδιο όχημα. Επομένως, αυτό που εκτιμούν τώρα οι Αρχές είναι ότι εκτός από τα βουνά, θα πρέπει να ελεγχθεί και η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης για να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο, καθώς μπορεί να υπάρχουν πιθανές κρυψώνες.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε από τον Φανούρη Καργάκη κρύφτηκε από άτομο που ήδη έχει κατηγορηθεί για τη συμπλοκή.

Η εντολή για τη βόμβα δόθηκε μέσα από τη φυλακή

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο μικροσκόπιο των Αρχών, έχει μπει και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη την περασμένη Παρασκευή (31.10) και πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο την επόμενη ημέρα.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επισήμανε ότι οι αστυνομικοί θεωρούν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και ότι η επίσκεψη του Φανούρη Καργάκη στις φυλακές δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Μάλιστα, η τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Καργάκη και δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κάδρο της υπόθεσης μέχρι αυτή την ώρα.