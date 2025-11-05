Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Έκρυβε οπλισμό σε σπηλιά

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε μια καραμπίνα, φυσίγγια αλλά και σφαίρες από 9αρι περίστροφο σε σπήλια που βρίσκεται σε κτήμα ιδιοκτησίας του στην περιοχή των Βοριζίων. Ο οπλισμός είχε κρυφτεί επιμελώς ενώ φέρεται να τοποθετήθηκε εκεί αρκετές ημέρες μετά το μακελειό.

Τα όπλα αυτά θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ. ΑΣ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί στο αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές ψάχνουν ακόμα πέντε άτομα για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς από τους κάλυκες και τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμή στα χέρια τους οι αναλυτές της ΕΛ. ΑΣ αποδεικνύεται στην αιματηρή συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου (1/11/2025) συμμετείχαν περισσότερα άτομα από αυτά που έχουν συλληφθεί.

Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 3 τύποι όπλων – Πώς πυροβολήθηκε η 56χρονη

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, στην αιματηρή συμπλοκή του Σαββάτου χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων, όπως προέκυψε από τους κάλυκες που βρέθηκαν. Ειδικότερα, έπεσαν πυροβολισμοί από καλάσνικοφ, 9άρι πιστόλι και κυνηγετική καραμπίνα. Βέβαια, περισσότερες λεπτομέρειες θα έρθουν στο φως από τη βαλλιστική εξέταση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 39χρονος που έπεσε νεκρός και στα χέρια του βρέθηκε πυρίτιδα, καθώς και τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί, είχαν στην κατοχή τους πιστόλια διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Νωρίτερα, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο MEGA, αποκάλυψε για την 56χρονη πως “η γυναίκα που έπεσε νεκρή, δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδα και το ανατίναξαν”.