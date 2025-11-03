Βορίζια: Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τα 3 αδέλφια – Οι απειλές και ο αποτυχημένος σασμός πριν το μακελειό

Τον ανθρωποκυνηγητό τους για τα 3 αδέλφια που συμμετείχαν στο μακελειό με τους δυο νεκρούς στα Βορίζια του Ηρακλείου της Κρήτης συνεχίζουν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν το σαφάρι προκειμένου να εντοπίσουν τα τρία άτομα για τα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις για την αιματηρή συμπλοκή που βύθισε στο πένθος το χωριό αλλά και όλη την Κρήτη. Παράλληλα, είναι ορατός ο φόβος νέων επεισοδίων, με το χωριό να έχει μετατραπεί σε φρούριο.

«Τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, έχουν γίνει έρευνες και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται περιμετρικά των σπιτιών των οικογενειών γιατί οι τρεις εμπλεκόμενοι παραμένουν άφαντοι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες, έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενείς είτε στην ύπαιθρο. Πιστεύουν ωστόσο ότι κάποια στιγμή, μη μπορώντας άλλο να μένουν κρυμμένοι, θα παραδοθούν.

Σύμφωνα με το Cretalive οι Αρχές φαίνεται να έχουν διαμηνύσει πως «ας παραδοθούν το συντομότερο, για καλό τους θα είναι. Αν δεν παραδοθούν, θα πιαστούνε έτσι κι αλλιώς».

Βορίζια: «Ο σασμός δεν ήρθε ποτέ» – Οι προσπάθειες για γέφυρα συμφιλίωσης πριν το μακελειό

O «μεσίτης» του σασμού που ανέλαβε δράση πριν από ένα και πλέον χρόνο, για να προλάβει τα χειρότερα μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε ότι «ξεκίνησε μια παρεξήγηση, είχαν τσακωθεί τα παιδιά τους, για τα κτηματικά. Ένα παιδί του Φ., είχε μαχαιρώσει ένα παιδί του Κ. Αυτό δεν έγινε γνωστό ποτέ. Είχαν μαχαιρωθεί πριν ένα χρόνο περίπου. Εκεί επεμβήκαμε εμείς και ασχοληθήκαμε 3 μήνες για να τους τα βρούμε».

«Όταν μαχαίρωσαν οι Φ. τον Κ. η απαίτηση των Κ. ήταν ‘μαχαιρώσατε το παιδί; Θέλετε να κλείσουμε; Δεν υπάρχουν αστυνομίες, δεν υπάρχουν τίποτα, εδώ στη γειτονιά μας δεν σας θέμε. Πάρτε το σπίτι, πουλήστε το, δώστε το κάπου, εδώ δεν κάνετε’. Έτσι ξεκίνησε» ανέφερε στη συνέχεια για να προσθέσει:

«Εκεί που τα βρήκαμε για να δεχτούν οι άλλοι το μαχαίρωμα και όλο αυτό είπανε: ‘πουλήστε το σπίτι, φύγετε από εδώ’. Αυτοί δεν πήγαν πουθενά και εκεί ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Του είπαν του Φ. να αγοράσουν το σπίτι, του είπαν να το εγκαταλείψει, του είπαν χίλια δυο, δεν το έκανε. Εκεί χρειάστηκε ισορροπία, εκεί δεν έγινε κάτι καλά, ίσως από εμάς, ίσως έπρεπε να απαιτήσουμε να φύγουν και να τα αποτελέσματα. Εμείς κλείσαμε την δουλειά: ‘μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου’. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι δουλειές για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά, δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα».

Βορίζια: Η συμφωνία για σασμό

Στη συνέχεια, ο «μεσίτης» ανέφερε πως η κατάσταση έναν χρόνο πριν ήταν τελείως διαφορετική. «Σε αυτή την περίπτωση πήγαμε εμείς από μόνοι μας, καμία οικογένεια δεν θα πει σε κάποιον φτιάξε μου αυτό. Εμείς πήγαμε πάνω από 50 φορές πέρυσι το καλοκαίρι και τους έφερα στο μαγαζί μου 50-60 ανθρώπους και κάναμε το «εβίβα». Ένα χρόνο κράτησε όλο το έργο. Μέχρι τη βόμβα είχαν κλείσει αυτές οι 2 οικογένειες. Πέρυσι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είχε κλείσει όλο αυτό. Προχθές το βράδυ με το που μπήκε η βόμβα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί εκτεθήκαμε σε αυτό το θέμα. Κάποιος δεν μας σεβάστηκε. Το Σάββατο, την ημέρα που τον σκοτώσανε, εκείνη την ημέρα θα βάφτιζε τα παιδιά ο σκοτωμένος. Έσκασε η βόμβα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι άνδρας, γυναίκα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και τρίτο άτομο που να είπε, ‘τώρα είναι η ώρα να σκοτωθούνε’. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν χρήματα, το αίμα δεν πληρώνεται με χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να δώσεις δίκιο ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, εκεί το χειρίστηκαν λάθος και οι 2 οικογένειες και να τα αποτελέσματα» είπε.

Βορίζια: «Έκανα αγώνα και αγαπώ και τις δύο οικογένειες»

Θέση για όσα συνέβησαν πήρε ένα ακόμη πρόσωπο που είχε διαμεσολαβήσει και προσπαθούσε όλο το καλοκαίρι να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στις δύο οικογένειες. «Το τι χάλασε όλο αυτό εμείς δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε κάποιοι που ασχοληθήκαμε με αυτό το κομμάτι ήταν ότι και η μία και η άλλη μεριά μας υποδεχόταν με στρωμένο τραπέζι κάθε φορά που πηγαίναμε.

Το θέμα είναι όμως ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Πρέπει να ψάξουμε τη ρίζα, από πού πηγάζει όλο αυτό» ανέφερε στην εκπομπή Live News για να προσθέσει:

«Η παιδεία. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Οι μισές μανάδες σε αυτά τα χωριά δεν ξέρουν καν γράμματα. Γιατί να μην σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτά και να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Μπορεί σε αυτό το κάτι που έγινε να μην έχει καμία σχέση η μία οικογένεια με την άλλη, να είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Εγώ στεναχωριέμαι για όλο αυτό, γιατί όταν κάνεις έναν αγώνα κι όταν αγαπάς δύο οικογένειες, η ζυγαριά εκεί είναι 50-50. Εκεί κάνεις τον δικαστή χωρίς να δικάζεις, βάζεις τον καθένα στη θέση του».

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους» λέει ο αδερφός της 56χρονης

Για όσα συνέβησαν τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια Κρήτης με αποτέλεσμα μια 56χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της μίλησε ο αδερφός της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ο αδερφός της 56χρονης τόνισε ότι η άτυχη γυναίκα μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε.

Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου.

Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απειλές που δέχθηκε λέγοντας «το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες.

Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».