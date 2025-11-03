Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων – Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εντοπιστούν οι τρεις καταζητούμενοι για το αιματηρό επεισόδια στα Βορίζια Ηρακλείου που το Σάββατο (01.11) στοίχισε τη ζωή δύο ανθρώπων.

Οι Αρχές σαρώνουν την περιοχή, αλλά και τα βουνά του Ηρακλείου σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν τυχόν κρυψώνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα, σήμερα (03.11) έφτασαν μέχρι το Ρέθυμνο κάνοντας έρευνες σε σπίτια τριών μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκεί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανένα από τα τρία άτομα που αναζητούνται, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που έγιναν οι έρευνες οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, καθώς οι Αρχές εντόπισαν όπλα και μαχαίρια.

Τα Βορίζια παραμένουν υπό στενό αστυνομικό κλοιό, καθώς υπάρχει διάχυτος ο φόβος για αντίποινα με ένα νέο κύκλο αίματος. Πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται περιμετρικά των σπιτιών των οικογενειών γιατί οι τρεις εμπλεκόμενοι παραμένουν άφαντοι.

Αύριο η κηδεία της 57χρονης

Παράλληλα, το μεσημέρι της Τρίτης (04.11) αναμένεται να γίνει στα Χανιά η κηδεία της 57χρονης γυναίκας που είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο της μητέρας της. Μάλιστα, από τα πυρά τραυματίστηκε και η αδερφή της.

Την ίδια ώρα η οικογένεια Φραγκιαδάκη αναχωρεί σήμερα (03.11) από το χωριό για να μην οξυνθούν κι άλλο τα πνεύματα.

Θρήνος και σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και οργής και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελέστηκε στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών το Σάββατο.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, τα πέντε παιδιά του, η μητέρα και οι αδελφές του, που είπαν το τελευταίο αντίο στον 39χρονο που έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα, κατά τη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου. Συγγενείς αποχαιρέτισαν με θρήνους και μοιρολόγια τον 39χρονο, ενώ η σύζυγός του ξέσπασε κατά τη διάρκεια της κηδείας.

(ΣΤEΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΣΤEΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, εκατοντάδες μαυροφορεμένοι συγγενείς και συγχωριανοί του 39χρονου κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία για τη νεκρώσιμο ακολουθία, με τις κραυγές της συζύγου του που του φώναζε “σε αγαπώ” να αντηχούν στα σοκάκια του χωριού.

Η πομπή με τη σορό του 39χρονου Φανούρη πέρασε μέσα από το χωριό και σύμφωνα με το Star σταμάτησε σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν εκεί που ο Καργάκης άφησε την τελευταία του πνοή. «Εδώ σε φάγανε», φώναξε μια νεαρή κοπέλα που ήταν στο πλήθος. Το δεύτερο σημείο ήταν έξω από σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

Τελικά, η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό κύκλο και όχι σε στενό οικογενειακό, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με την ΕΛΑΣ να είναι επί ποδός για τυχόν επεισόδια.

Σε καίρια σημεία του χωριού είναι ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων, παρακολουθώντας κάθε κίνηση με προσοχή, σύμφωνα με το Cretalive.

(ΣΤEΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι του θανόντος βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, ενώ στην κορυφή βρίσκονται τα σπίτια της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων.

Όπως αναφέρει το Cretalive, η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματοκύλισμα το πυροδότησε η έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που φέρεται να αποτέλεσε μήνυμα εκδίκησης σε μια βεντέτα δεκαετιών μεταξύ των Καργάκηδων και των Φραγκιαδάκηδων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.