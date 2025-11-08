Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Καργάκη – «Άρωμα» αρχαιοκαπηλίας πίσω από το φονικό

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (08.11) από τις Φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, εισαγγελέας και Ανακρίτρια, πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με την ενέργεια αυτή να έχει άμεση σύνδεση με το ντου που έκανε η ΕΚΑΜ την περασμένη Τρίτη στο σωφρονιστικό κατάστημα, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η έφοδος της ΕΚΑΜ πραγματοποιήθηκε σε τρία κελιά που μένουν κατά κύριο λόγο κρητικοί κι εκεί εντοπίστηκαν κάποια ευρήματα που φαίνεται να έχουν σχέση με συγκεκριμένους κρατουμένους.

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας πίσω από το φονικό»

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Action 24 ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης αποκάλυψε ότι μετά από ιδιωτικές έρευνες που έκανε συγκέντρωσε πληροφορίες που αναφέρουν ότι το φονικό στα Βορίζια ενδέχεται να συνδέεται με υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Όπως ανέφερε «στις 23 Απριλίου στο Ηράκλειο είχαν συλληφθεί έξι άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είχε διασυνδέσεις σε ορεινές περιοχές της Κρήτης».

«Άφαντα τα όπλα του φονικού»

Την ίδια ώρα, ο αστυνονικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή δεν παραμένουν ακόμα άφαντα.

«Το πιο πιθανό είναι πως τα όπλα έχουν φορτωθεί σε πλοίο και έχουν πεταχτεί στο Λιβυκό Πέλαγος», υπογράμμισε.