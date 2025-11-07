Βορίζια: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ, χτενίζουν περιοχές της Κρήτης – Βρέθηκαν ολόκληρα οπλοστάσια, 17 προσαγωγές

Η ΕΛΑΣ χτενίζει όλη την Κρήτη καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για το ένοπλο περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό καθώς η αστυνομία είναι σε αναζήτηση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό των Βοριζίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και δύο ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το έβδομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11/2025) μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης. Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 27 έρευνες σε οικίες, 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους, 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν, καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια ανακριτική αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Βορίζια: 7 συλλήψεις για το μακελειό

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα με τις δύο δολοφονίες. 2 άτομα ηλικίας 17 και 56 χρόνων συνελήφθησαν για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Η τελευταία σύλληψη για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια έγινε χθες. Πρόκειται για 47χρονο σε βάρος του οποίοι είχε βγει σχετικό ένταλμα και είναι ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής μόνο 2 άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια και του Εισαγγελέα Ηρακλείου -και τα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και συγγενείς της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή-.

“Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα”

Δηλώσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε δραματική σειρά στη τηλεόραση έκανε ο παππούς Φραγκιαδάκης που μίλησε για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηλικιωμένος άνδρας, μιλώντας για τη μακροχρόνια έχθρα μεταξύ της οικογένειας του με αυτή των Καργάκηδων. Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν γίνει κουμπαριές και συμφωνίες ειρήνης, ωστόσο τίποτα δεν μπόρεσε να σταματήσει τον κύκλο αίματος που έχει σημαδέψει τη βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Φραγκιαδάκης –ο οποίος εδώ και χρόνια είναι παντρεμένος με γυναίκα από την οικογένεια Καργάκη– εξέφρασε την ελπίδα να μη συνεχιστεί η αιματοχυσία, λέγοντας ότι η διαμάχη μπορεί να λήξει «μόνο με παντρειά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος απέφυγε να διευκρινίσει αν υπάρχει ήδη κάποια σχέση ανάμεσα σε νέα μέλη των δύο οικογενειών ή αν θεωρεί ότι πρέπει να γίνει προξενιό.

Χρυσοχοΐδης: “Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες”

Με αφορμή το επεισόδιο στα Βορίζια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε στη Κρήτη ανακοινώνοντας νέα μέτρα για την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή και έκανε ειδική αναφορά σε τοπικές μαφίες που δεν θα κάνουν κουμάντο στη Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, η Υποδιεύθυνση θα έχει όλους τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι πλήρως υπηρεσιακή και αποτελεσματική υπηρεσία.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Ταυτόχρονα θα παρθεί και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται κάτοικοι μιας περιοχής.

“Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ένα κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα κλαδί στην Κρήτη. Αυτό το κλαδί το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε και το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει πανελλαδική αρμοδιότητα.

Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική

Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες.”