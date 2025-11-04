Βορίζια: Σαρώνουν όλη την Κρήτη για τους τρεις φυγάδες – Σήμερα στα Χανιά υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία της 56χρονης

“Φρούριο” θυμίζουν για τέταρτη μέρα τα Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης, ύστερα από το μακελειό του περασμένου Σαββάτου 1/11.

Χθες Δευτέρα κηδεύτηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, με τη σύζυγο, τη μητέρα και τις αδελφές του να σπαράζουν και τις φωνές τους να σκίζουν τη σιωπή που επικρατούσε στο χωριό.

Σήμερα Τρίτη αναμένεται να τελεστεί και η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας (το γένος Φραγκιαδάκη), μητέρας δύο παιδιών, που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

Η κηδεία της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά με αυστηρά μέτρα, στον Αλικιανό Χανίων. Η σορός της θα εκτεθεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή.

Την ίδια ώρα, στα Βορίζια παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων από την οικογένεια της 56χρονης συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό.

Πάντως, όπως έχει πει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν αποκλείεται στο μακελειό να συμμετείχαν και άλλα άτομα.

Τα τρία άτομα, που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αναζητούνται σε φαράγγια, καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες, σπίτια συγγενών και σε γειτονικά χωριά.

Και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και είναι αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Συνολικά, οι πέντε κατηγορούμενοι που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

«Τα τρία άτομα που αναζητούνται έχουν ελεγχθεί και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή και άλλων», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, δεν αποκλείεται να παραδοθούν σήμερα συνοδεία δικηγόρων μετά την κηδεία της 56χρονης.

Οι τρεις που συνεχίζουν να αναζητούνται, είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε αναφέρεται και το όνομα του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη.

Οι βασικές κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλωντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, οι έρευνες συνεχίζονται και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Πάντως, προς το παρόν, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας. Όπως μετέδωσε το Star, εκτιμάται ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των έξι ταυτοποιημένων δραστών.

Στο μακελειό φέρεται να εμπλέκεται και μία τρίτη οικογένεια, που είχε συγγενική σχέση με τους κατηγορούμενους, καθώς σε σπίτι μέλους της βρέθηκε μία από τις κατασχεθείσες καραμπίνες.

Εν τω μεταξύ, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται μέχρι να εκτονωθεί εντελώς η κατάσταση είναι να υπάρξει μόνιμη παρουσία αστυνομικών στο χωριό με αστυνομικούς και από την Κρήτη αλλά και από την Αθήνα.

Πολλοί φοβούνται ότι η βεντέτα θα συνεχιστεί, κάτι το οποίο εκτιμά και η ΕΛ.ΑΣ και για το λόγο αυτό το πιθανότερο είναι να εγκατασταθούν για όσο καιρό χρειαστεί αστυνομικές δυνάμεις.