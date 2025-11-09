Βορίζια: Προφυλακιστέα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό

Τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κρίθηκαν προφυλακιστέα την Κυριακή (09.11.2025), καθώς φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πρόκειται για τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Δευτέρα, μετά την κηδεία της αδικοχαμένης θείας τους. Παρόλο που η απολογία τους ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας, η ανακρίτρια μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου απολογήθηκαν παρουσία δικηγόρων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό, καθώς και όσων σχετίζονται με τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Το πρωί της Κυριακής, ομάδα της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε έρευνα στον Ψηλορείτη με στόχο τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανταλλαγή πυρών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν δύο ακόμη μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που φαίνεται να μην συμμετείχαν στους πυροβολισμούς αλλά λειτουργούν ως αυτόπτες μάρτυρες. Η παρουσία τους θεωρείται κρίσιμη τόσο για τη λήψη μαρτυριών όσο και για την προστασία τους από ενδεχόμενες νέες επιθέσεις και την πιθανή συνέχιση της βεντέτας.

Δεν έγινε μνημόσυνο για τους νεκρούς

Παράλληλα, αν και σήμερα συμπληρώνονται 9 ημέρες από τον θάνατο των δύο ατόμων στην εκκλησία δεν έγινε επιμνημόσυνη δέηση, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

«Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας.Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», αρκέστηκε να πει από την πλευρά του ο ιερέας του χωριού.

Ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Την ίδια ώρα το κλίμα του φόβου παραμένει διάχυτο σε ολόκληρο το χωριό. Τα στόματα παραμένουν κλειστά, ενώ, αύριο θα λειτουργήσουν ξανά και τα σχολεία. Οι αστυνομικοί παραμένουν ακροβολισμένοι σε όλα τα σημεία του χωριού κάνοντας εντατικούς ελέγχους.

Ο 39χρονος επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν το φονικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το θύμα του μακελειού, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του. Στα κελιά των κρατουμένων οι Αρχές εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που ήταν στην κατοχή των συγγενών του 39χρονου.

Παράλληλα, χθες βράδυ για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης τα δύο άτομα που νοσηλεύονταν, ενώ, αύριο (10.11) θα κληθούν να καταθέσουν τα τρία αδέρφια που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και είχαν ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

