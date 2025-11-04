Βεντέτα στα Βορίζια: Παραδόθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Εντοπίστηκε το ξενοδοχείο που έμενε ο ένας

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το ξενοδοχείο που διέμενε ένας από τους τρεις φερόμενους ως δράστες για το μακελειό στα Βορίζια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, που είναι πατέρας και γιος, και θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη. Λίγη ώρα αργότερα, παραδόθηκαν στην αστυνομία και τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών.

Ο δικηγόρος τους φέρεται να επικοινώνησε με τις αρχές και να ανέφερε ότι τα αδέλφια θα παραδοθούν. Οι τρεις κατηγορούμενοι συμφώνησαν με την αστυνομία ότι θα παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά, όπου και έγινε.

Η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων από χθες, Δευτέρα (04/11), έχει αφήσει να εννοηθεί ότι τα τρία αδέλφια μετά την κηδεία της 56χρονης θείας τους θα εμφανιζόντουσαν ώστε να παραδοθούν στη δικαιοσύνη, αντί να κρύβονται σαν δραπέτες.

Έτσι, οι τρεις τους μαζί με τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες της ίδιας οικογένειας θα βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιων του εισαγγελέα ώστε να απολογηθούν.

Επανεκκινά η εκπαιδευτική διαδικασία σε Ζαρό και Βορίζια

Ανοίγουν αύριο το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Ζαρού, ενώ η εκ νέου λειτουργία του δημοτικού και του νηπιαγωγείου στα Βορίζια θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω τηλεκπαίδευσης, με τους μαθητές να επανέρχονται στις τάξεις τους την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, από το υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Αναλυτικότερα, την ομάδα θα απαρτίζουν τέσσερις ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και τέσσερις κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη, σε συνεργασία με τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σημειώνεται, ότι οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ότι νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).