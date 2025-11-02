Βορίζια : Πέντε πρόσωπα ταυτοποιημένα για τη φονική βεντέτα με δύο νεκρούς – Συνεχίζονται οι έρευνες

Οδύνη επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου, έπειτα από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (01/11), με τις εξελίξεις να είναι σημαντικές.

Στο χωριό του Ηρακλείου βρίσκονται ακόμη οι αρχές και ερευνούν, έχοντας ταυτοποιήσει τουλάχιστον πέντε πρόσωπα που εμπλέκονται στην επανέναρξη της αιματηρής βεντέτας όπου άφησε πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Πρόκειται για πέντε πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Τα τέσσερα είναι αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται.

Κατηγορούμενοι είναι ο ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ένας ακόμη τραυματίας 30 χρόνων που νοσηλεύεται και εκείνος στο ίδιο νοσοκομείο, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται.

Ως δράστης στη δικογραφία αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 5 παιδιών που μέσα στο βαρύ πένθος και τον φόβο, η οικογένειά του, έπρεπε να βαφτίσει τα τρία από αυτά όπως ορίζει το έθιμο, για να μπορέσει να κηδευτεί ο ίδιος, την Δευτέρα (03/11).

Συνεχίζουν τις έρευνες οι Αρχές ώστε να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους δράστες του αιματοκυλίσματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλα στοιχεία προς αξιοποίηση.

Οι αρχές συνεχίζουν να κάνουν φύλλο και φτερό σπίτια, αποθήκες και οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει κρυμμένα τα οπλα του αιματοκυλίσματος.