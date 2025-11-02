Βορίζια: Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των δύο φρουρούμενων τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά τη βεντέτα στα Βοριζιά Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα οι διώξεις αφορούν την δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Επίσης είναι κατηγορούμενοι ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι στους δύο τους δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα, προκειμένου να ασκήσουν τις ποινικές διώξεις και να ορίσουν την ημερομηνία των απολογιών.

Οι δύο τραυματίες, που κρατούνται σε ειδικό θάλαμο του ΠΑΓΝΗ, φέρονται να αναρρώνουν ταχέως από τα τραύματά τους.